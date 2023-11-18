Калининградский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» в полуфинале Кубка России
Поделиться
Волейболистки калининградского «Локомотива» уверенно обыграли московское «Динамо» в домашнем матче «Финала четырёх» Кубка России. В первом полуфинальном матче «Локомотив» взял верх над московским «Динамо» со счётом 3:0 (25:18, 25:15, 25:17). Ответная игра пройдёт 25 ноября в столице России.
Напомним, во второй полуфинальной паре волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» на тай-брейке оказались сильнее со счётом 3:2 (25:16, 25:23, 21:25, 22:25, 15:12).
В текущем чемпионате России «Динамо» с семью победами в активе лидирует, а «Локомотив» занимает девятое место с тремя выигранными матчами.
Волейбол. Кубок России. «Финал четырёх». Женщины
Полуфинал. Первый матч
«Локомотив» (Калининград) – «Динамо» (Москва) – 3:0 (25:18, 25:15, 25:17).
Комментарии
- 18 ноября 2023
-
22:20
-
21:26
-
20:06
-
10:49
-
10:46
- 17 ноября 2023
-
13:09
- 16 ноября 2023
-
11:20
-
04:59
- 15 ноября 2023
-
23:03
-
22:02
-
21:42
-
13:57
-
00:05
- 14 ноября 2023
-
22:10
-
21:45
-
00:05
- 13 ноября 2023
-
22:02
-
10:04
- 11 ноября 2023
-
20:19
- 10 ноября 2023
-
00:51
- 9 ноября 2023
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
12:50
-
11:43
-
09:58
- 8 ноября 2023
-
23:44
-
23:05
-
19:15
-
17:03
- 7 ноября 2023
-
21:13
- 6 ноября 2023
-
21:00
- 5 ноября 2023
-
20:43
- 4 ноября 2023
-
19:57
- 3 ноября 2023
-
23:07
Партнерский контент