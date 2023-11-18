Калининградский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» в полуфинале Кубка России

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Волейболистки калининградского «Локомотива» уверенно обыграли московское «Динамо» в домашнем матче «Финала четырёх» Кубка России. В первом полуфинальном матче «Локомотив» взял верх над московским «Динамо» со счётом 3:0 (25:18, 25:15, 25:17). Ответная игра пройдёт 25 ноября в столице России.

Напомним, во второй полуфинальной паре волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» на тай-брейке оказались сильнее со счётом 3:2 (25:16, 25:23, 21:25, 22:25, 15:12).

В текущем чемпионате России «Динамо» с семью победами в активе лидирует, а «Локомотив» занимает девятое место с тремя выигранными матчами.

Волейбол. Кубок России. «Финал четырёх». Женщины

Полуфинал. Первый матч

«Локомотив» (Калининград) – «Динамо» (Москва) – 3:0 (25:18, 25:15, 25:17).