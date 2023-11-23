Акимова и Антропова признаны MVP матчей 8-го тура итальянской Лиги А1

Россиянка Вита Акимова и экс-россиянка Екатерина Антропова по результатам 8-го тура итальянской Лиги А1 признаны самыми ценными игроками матчей.

Команда «Игор Горгондзола» (Новара), за которую выступает 21-летняя диагональная Вита Акимова, встретилась с «Валлефольей», в составе которой играет другая россиянка — Татьяна Кошелева. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Новары» (29:27, 25:23, 25:23). По итогам встречи Акимова набрала 22 очка и завоевала звание MVP матча. Она продолжает возглавлять рейтинг бомбардиров итальянской Лиги, набрав в общей сложности 182 очка.

В этот же день состоялся матч между командой «Савино Дель Бене» (Скандиччи), где выступает экс-россиянка Екатерина Антропова, и командой «Кунео». После четырёх сетов игра закончилась победой «Скандиччи» со счётом 3:1 (25:11, 25:19, 18:25, 25:20). В ходе встречи Екатерина заработала 25 очков и звание MVP матча.

По итогам восьми туров Лиги А1 команда «Игор Горгондзола» занимает вторую строчку турнирной таблицы, а «Савино Дель Бене» – четвёртую.