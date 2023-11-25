«Локомотив» на тай-брейке одолел казанский «Зенит» в первом полуфинале Кубка России

В Новосибирске завершился первый матч полуфинальной серии Кубка России по волейболу среди мужских команд. Местный «Локомотив» встречался с казанским «Зенитом» и на тай-брейке одолел чемпиона страны со счётом 3:2 (25:23, 20:25, 25:27, 25:18, 15:13).

Хозяева взяли первую партию, но гости не только сумели сравнять счёт по сетам, но и вышли вперёд. Однако довести матч до победы казанскому клубу не удалось. Хозяева перевели встречу на тай-брейк и оставили за собой пятую партию.

Ответный матч в противостоянии «Локомотива» и «Зенита» состоится через неделю, 2 декабря, в Казани.

Волейбол. Кубок России. Мужчины

Полуфинал. Первый матч

«Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит» (Казань) – 3:2 (25:23, 20:25, 25:27, 25:18, 15:13).