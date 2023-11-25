«Локомотив» на тай-брейке одолел казанский «Зенит» в первом полуфинале Кубка России
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В Новосибирске завершился первый матч полуфинальной серии Кубка России по волейболу среди мужских команд. Местный «Локомотив» встречался с казанским «Зенитом» и на тай-брейке одолел чемпиона страны со счётом 3:2 (25:23, 20:25, 25:27, 25:18, 15:13).
Хозяева взяли первую партию, но гости не только сумели сравнять счёт по сетам, но и вышли вперёд. Однако довести матч до победы казанскому клубу не удалось. Хозяева перевели встречу на тай-брейк и оставили за собой пятую партию.
Ответный матч в противостоянии «Локомотива» и «Зенита» состоится через неделю, 2 декабря, в Казани.
Волейбол. Кубок России. Мужчины
Полуфинал. Первый матч
«Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит» (Казань) – 3:2 (25:23, 20:25, 25:27, 25:18, 15:13).
Кубок России (м) . 1/2 финала. 1-й матч
25 ноября 2023, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 2
Зенит-Казань
Казань
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Тисевич, Атанасов, Молотков, Абаев, Савин, Бражнюк, Ашифин, Вишняков, Гуляев, Нутфуллин, Круглов, Лызик, Казаченков, Ефремов, Куркаев, Драгунов, Курбанов, Александр
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деро, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Корнеев, Хлякин, Жогов
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