Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Локомотив» на тай-брейке одолел казанский «Зенит» в первом полуфинале Кубка России

«Локомотив» на тай-брейке одолел казанский «Зенит» в первом полуфинале Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

В Новосибирске завершился первый матч полуфинальной серии Кубка России по волейболу среди мужских команд. Местный «Локомотив» встречался с казанским «Зенитом» и на тай-брейке одолел чемпиона страны со счётом 3:2 (25:23, 20:25, 25:27, 25:18, 15:13).

Хозяева взяли первую партию, но гости не только сумели сравнять счёт по сетам, но и вышли вперёд. Однако довести матч до победы казанскому клубу не удалось. Хозяева перевели встречу на тай-брейк и оставили за собой пятую партию.

Ответный матч в противостоянии «Локомотива» и «Зенита» состоится через неделю, 2 декабря, в Казани.

Волейбол. Кубок России. Мужчины
Полуфинал. Первый матч

«Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит» (Казань) – 3:2 (25:23, 20:25, 25:27, 25:18, 15:13).

Кубок России (м) . 1/2 финала. 1-й матч
25 ноября 2023, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 2
Зенит-Казань
Казань
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Тисевич, Атанасов, Молотков, Абаев, Савин, Бражнюк, Ашифин, Вишняков, Гуляев, Нутфуллин, Круглов, Лызик, Казаченков, Ефремов, Куркаев, Драгунов, Курбанов, Александр
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деро, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Корнеев, Хлякин, Жогов
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android