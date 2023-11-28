«Не нравится в этих акциях участвовать». Гончарова — о продвижении волейбола в России

Волейболистка московского «Динамо» и сборной России Наталия Гончарова рассказала, почему не хочет заниматься продвижением волейбола в стране.

«Чувствую ли я на себе миссию – продвигать волейбол? Нет, не чувствую (смеётся). Потому что каждому своё. Я просто не очень такое люблю. Хочу заниматься любимым делом – играть в волейбол. Это мне нравится. А «толкать» – это не моё. Не нравится, во всех этих акциях не нравится участвовать.

Думаю, нужно больше трансляций на центральном телевидении, чтобы людей привлекать. Потому что не так много болельщиков ходят на наши игры, как хотелось бы. Тот же футбол намного чаще показывают, популяризируют. Давно просим – давайте подвинем. Наверное, ещё связано и с тем, что нам запретили и за границей выступать. И, скорее всего, на Олимпиаду мы не поедем, все международные турниры отменили. Что нам не в плюс», – сказала Гончарова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полностью интервью с Наталией Гончаровой можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 29 ноября, в 8:00 мск.