Наталия Гончарова: мужчина должен оставаться мужчиной – без разницы кто популярнее

Волейболистка московского «Динамо» и национальной сборной России Наталия Гончарова рассказала, что считает важным в отношениях между мужчиной и женщиной.

«Мне кажется, это полная глупость: если бы у мужчины играло «мужское эго», тогда мне такой человек был бы не нужен. Мужчина должен оставаться мужчиной. И без разницы кто там популярнее. Самое главное – это наши с ним отношения, а не чья-либо известность. На что обращаю внимание? Думаю, точно не на статус. Скорее, на такие хорошие человеческие качества, как честность, искренность, юмор 100-процентно везде нужен, а то станет скучно жить. И просто важны любовь между двумя людьми, чувства», – сказала Гончарова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.