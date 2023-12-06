Команда россиянина Мусэрского одержала победу в стартовом матче клубного чемпионата мира

Японский клуб «Сантори Санбёрдс», за который выступает 35-летний россиянин Дмитрий Мусэрский, одержал победу в стартовом матче с турецким «Халкбанком» в рамках 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по волейболу – 2023. Матч закончился со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:16).

По ходу игры Дмитрий Мусэрский заработал 14 очков. Он занимает третью строчку в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата.

Следующий матч «Сантори Санбёрдс» состоится 7 декабря. Команда сыграет против бразильского «Сада Крузейро» – четырёхкратного чемпиона турнира (2013, 2015, 2016, 2021).

Клубный чемпионат мира проходит в индийском городе Бангалор с 6 по 10 декабря. Шесть команд-участниц разбиты на две группы. Две лучшие команды из каждой тройки отправятся в плей-офф. Финальный матч состоится 10 декабря. Действующим чемпионом мира среди клубов является итальянская команда «Перуджа».