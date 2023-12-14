Команды Кузнецовой и Воронковой одержали победу во 2-м туре клубного чемпионата мира

Бразильским волейбольный клуб «Прайа», за который выступает россиянка Софья Кузнецова, и турецкая команда «Экзачибаши», в составе которой играет россиянка Ирина Воронкова, одержали победы в матчах 2-го тура клубного чемпионата мира – 2023 среди женщин.

Волейбол. Клубный чемпионат мира. Женщины

Групповой этап. 2-й тур

Группа А:

«Экзачибаши» (Турция) – «Минас» (Бразилия) – 3:0 (25:19, 25:11, 25:18)

Положение в группе: 1. «Экзачибаши» – 3 очка, 2. «Бохай» – 3 очка, 3. «Минас» – 0 очков

Группа В:

«Прайа» (Бразилия) – «Спорт-центр» (Вьетнам) – 3:0 (25:10, 25:22, 27:25)

Положение в группе: 1. «Вакыфбанк» – 3 очка, 2. «Прайа» – 3 очка, 3. «Спорт-центр» – 0 очков

Напомним, клубный чемпионат мира – 2023 среди женщин проходит в китайском городе Ханчжоу с 13 по 17 декабря. Шесть команд-участниц разбиты на две группы. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал — эта стадия состоится 16 декабря. Матч за третье место и финал пройдут 17 декабря. Действующим чемпионом мира среди клубов является итальянская команда «Имоко Воллей».