Восемь стран примут матчи предварительного этапа Лиги наций-2024

Предварительный этап волейбольной Лиги наций-2024 пройдёт с мая по июнь на четырёх континентах в течение шести недель, сообщает Inside the Games. Соревнования примут Бразилия, Канада, Китай, Япония, Филиппины, Словения, Турция и США.

Розыгрыш Лиги наций состоится в шестой раз. В мужских и женских соревнованиях примут участие по 16 команд.

Матчи предварительного этапа разбиты на три игровые недели. Мужчины сыграют с 21 по 26 мая в Анталии (Турция) и Рио-де-Жанейро (Бразилия), с 4 по 9 июня в Японии (город будет объявлен дополнительно) и Оттаве (Канада), с 18 по 23 июня в Любляне (Словения) и Маниле (Филиппины).

Женщины будут играть с 14 по 19 мая в Анталии и Рио-де-Жанейро, с 28 мая по 2 июня в Макао (Китай) и Арлингтоне (штат Техас, США), с 11 по 16 июня в Гонконге (Китай) и Японии (город будет объявлен дополнительно).

Места проведения финальных турниров ещё не объявлены. У мужчин он состоится с 27 по 30 июня, а у женщин с 20 по 23 июня. В них примет участие по восемь команд.

В мужской Лиге наций-2024 сыграют Аргентина, Бразилия, Болгария, Канада, Куба, Франция, Германия, Иран, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Сербия, Словения, Турция и США.

В женском турнире выступят Бразилия, Болгария, Канада, Китай, Доминиканская Республика, Франция, Германия, Италия, Япония, Южная Корея, Нидерланды, Польша, Сербия, Таиланд, Турция и США.

Предварительный турнир Лиги наций станет последним турниром, который окажется влияние на мировой рейтинг сборных. Через него будет разыграно по пять путёвок на ОИ-2024 у мужчин и женщин.