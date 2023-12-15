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Команды Кузнецовой и Воронковой вышли в полуфинал клубного чемпионата мира

Бразильский волейбольный клуб «Прайа», за который выступает россиянка Софья Кузнецова, и турецкая команда «Экзачибаши», в составе которой играет россиянка Ирина Воронкова, по результатам третьего тура группового этапа вышли в полуфинал клубного чемпионата мира – 2023 среди женщин.

Волейбол. Клубный чемпионат мира. Женщины

Групповой этап. 3-й тур

Группа А:

«Бохай» (Китай) – «Экзачибаши» (Турция) – 0:3 (17:25, 23:25, 19:25)

Положение в группе: 1. «Экзачибаши» – 6 очков, 2. «Бохай» – 3 очка, 3. «Минас» – 0 очков

Группа В:

«Вакыфбанк» (Турция) – «Прайа» (Бразилия) – 3:0 (25:16, 25:14, 25:19)

Положение в группе: 1. «Вакыфбанк» – 6 очков, 2. «Прайа» – 3 очка, 3. «Спорт-центр» – 0 очков

По итогам группового этапа из борьбы за звание чемпионов мира среди клубов выбыли бразильская команда «Минас» и вьетнамская команда «Спорт-центр».

16 декабря в полуфинале клубного чемпионата мира команды россиянок Кузнецовой и Воронковой сыграют против друг друга. Во втором полуфинале встретятся турецкий клуб «Вакыфбанк» и китайский «Бохай».

Напомним, клубный чемпионат мира – 2023 среди женщин проходит в китайском городе Ханчжоу с 13 по 17 декабря. Матч за третье место и финал состоятся 17 декабря. Действующим чемпионом мира среди клубов является итальянская команда «Имоко Воллей».