Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Заречье-Одинцово. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Россиянин Никитин перешёл в турецкий клуб «Девели», где уже играет Колодинский

Россиянин Никитин перешёл в турецкий клуб «Девели», где уже играет Колодинский
Аудио-версия:
Комментарии

30-летний российский доигровщик Сергей Никитин перешёл в клуб «Девели» (Кайсери), который входит в элитную турецкую Лигу Эфелер. Никитин уже прибыл в расположение команды. Об этом клуб сообщил в своих социальных сетях. Месяцем ранее за «Девели» дебютировал россиянин Игорь Колодинский – одноклубник Никитина по команде «Ярославич».

Сергей Никитин родился в Перми и с 2010 по 2015 год выступал за родную команду «Прикамье». С 2015 по 2019 год представлял кемеровский «Кузбасс», вместе с которым стал чемпионом России по итогам сезона-2018/2019. В следующем сезоне Никитин успел поиграть за московское «Динамо» и нижневартовский «Самотлор». В сезоне-2020/2021 выступал за уфимский «Урал», с лета 2021 года по февраль 2022 года представлял оренбургский «Нефтяник». После этого он перешёл в новосибирский «Локомотив», с которым по итогам сезона-2021/2022 стал серебряным призёром чемпионата России. Осенью 2022 года Никитин вновь вернулся в «Урал». В июле 2023 года он пополнил состав команды «Ярославич», где играл до перехода в турецкий «Девели».

В составе молодёжной сборной России Сергей Никитин выигрывал чемпионат мира – 2015 до 23 лет. Также он становился победителем и серебряным призёром Всемирной Универсиады в 2015 и 2017 годах соответственно.

По итогам 11-го тура «Девели» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы. На счету команды аосемь очков и три победы в 11 сыгранных матчах. Следующий матч клуба состоится 17 декабря. «Девели» сыграет против команды «Джизре», в составе которой выступает российский диагональный Роман Данилов.

Материалы по теме
Россиянин Колодинский дебютировал за турецкий клуб «Девели»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android