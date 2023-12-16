Россиянин Никитин перешёл в турецкий клуб «Девели», где уже играет Колодинский

30-летний российский доигровщик Сергей Никитин перешёл в клуб «Девели» (Кайсери), который входит в элитную турецкую Лигу Эфелер. Никитин уже прибыл в расположение команды. Об этом клуб сообщил в своих социальных сетях. Месяцем ранее за «Девели» дебютировал россиянин Игорь Колодинский – одноклубник Никитина по команде «Ярославич».

Сергей Никитин родился в Перми и с 2010 по 2015 год выступал за родную команду «Прикамье». С 2015 по 2019 год представлял кемеровский «Кузбасс», вместе с которым стал чемпионом России по итогам сезона-2018/2019. В следующем сезоне Никитин успел поиграть за московское «Динамо» и нижневартовский «Самотлор». В сезоне-2020/2021 выступал за уфимский «Урал», с лета 2021 года по февраль 2022 года представлял оренбургский «Нефтяник». После этого он перешёл в новосибирский «Локомотив», с которым по итогам сезона-2021/2022 стал серебряным призёром чемпионата России. Осенью 2022 года Никитин вновь вернулся в «Урал». В июле 2023 года он пополнил состав команды «Ярославич», где играл до перехода в турецкий «Девели».

В составе молодёжной сборной России Сергей Никитин выигрывал чемпионат мира – 2015 до 23 лет. Также он становился победителем и серебряным призёром Всемирной Универсиады в 2015 и 2017 годах соответственно.

По итогам 11-го тура «Девели» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы. На счету команды аосемь очков и три победы в 11 сыгранных матчах. Следующий матч клуба состоится 17 декабря. «Девели» сыграет против команды «Джизре», в составе которой выступает российский диагональный Роман Данилов.