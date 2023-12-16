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Команда Воронковой вышла в финал клубного чемпионата мира, Кузнецова сыграет за 3-е место

Команда Воронковой вышла в финал клубного чемпионата мира, Кузнецова сыграет за 3-е место
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В полуфинале клубного чемпионата мира – 2023 среди женщин турецкий клуб «Экзачибаши», в составе которого играет россиянка Ирина Воронкова, одержал победу над бразильским «Прайа», за который выступает россиянка Софья Кузнецова. Во втором полуфинале хозяйки турнира, китайский клуб «Бохай», уступили турецкой команде «Вакыфбанк».

Волейбол. Клубный чемпионат мира. Женщины
1/2 финала

«Вакыфбанк» (Турция) – «Бохай» (Китай) – 3:0 (25:16, 25:23, 25:23)
«Экзачибаши» (Турция) – «Прайа» (Бразилия) – 3:1 (25:16, 25:12, 25:27, 25:22)

17 декабря бразильский волейбольный клуб «Прайа» и китайский «Бохай» сыграют в матче за третье место. Турецкие команды «Вакыфбанк» и «Экзачибаши» сразятся в финале.

Напомним, клубный чемпионат мира – 2023 среди женщин проходит в китайском городе Ханчжоу с 13 по 17 декабря. Действующим чемпионом мира среди клубов является итальянская команда «Имоко Воллей».

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