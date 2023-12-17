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Екатерина Ефимова вернулась в Суперлигу из стамбульского «Бешикташа»

Екатерина Ефимова вернулась в Суперлигу из стамбульского «Бешикташа»
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30-летняя россиянка Екатерина Ефимова, выступающая на позиции центрального блокирующего, стала игроком волейбольного клуба «Тулица». Об этом сообщается на странице команды в социальной сети.

Ефимова перешла в тульскую команду из стамбульского «Бешикташа», в котором начинала сезон-2023/2024. Ранее волейболистка выступала за «Ленинградку», московское и краснодарское «Динамо», «Енисей» (Красноярск), «Омичку», «Заречье-Одинцово», «Уфимочку-УГНТУ», нижегородскую «Спарту» и московский «Луч».

Волейболистка уже приступила к тренировкам с командой. Сейчас «Тулица» занимает седьмое место в турнирной таблице Суперлиги. В 11 проведённых встречах команда одержала шесть побед. Разница партий составляет 19:22.

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