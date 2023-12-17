Чемпионат России по волейболу среди женщин: результаты матчей 12-го тура

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Сегодня, 17 декабря, завершились шесть из семи матчей 12-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. В заключительном матче тура московское «Динамо» примет «Спарту».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Предварительный этап. 12-й тур

«Динамо Казань» – «Динамо Краснодар» – 3:0 (25:18, 25:20, 25:18).

«Локомотив» (Калиниград) – «Заречье-Одинцово» – 3:0 (25:21, 25:20, 25:21).

«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Енисей» (Красноярск) – 3:0 (25:17, 25:21, 25:17).

«Протон» (Саратов) – «Минчанка» (Минск) – 3:0 (25:10,25:12, 25:17).

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Тулица» (Тульская область) – 3:2 (25:23, 13:25, 25:16, 22:25, 15:11).

«Атом-Курск» – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – 0:3 (18:25, 16:25, 12:25).