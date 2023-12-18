Главный тренер «Ленинградки» — о победе над «Тулицей»: это наша худшая игра в сезоне

Главный тренер волейбольного клуба «Ленинградка» из Санкт-Петербурга Александр Кашин после победы над «Тулицей» в рамках 12-го тура женской Суперлиги оценил состояние своей команды.

«Я могу сказать, что это наша худшая игра в сезоне. Потому что то, что было с «Протоном», это было обусловлено рядом причин. Это был вопрос не игры с «Протоном», а то, что нам некем было играть. А сегодня мы действительно сыграли очень плохо. В первых двух партиях допустили по 10 невынужденных ошибок. К сожалению, мы готовились к совершенно другой игре. Готовились к Тимошковой и Юрьевой. Юрьева не приехала, заболела. Тимошкову мы сразу выключили из игры. А замена вышла и сыграла очень хорошо. Особенно я бы отметил Надежду Смирнову, которая нам сегодня изрядно попортила крови.

Мы очень долго перестраивались. Честно скажу, что команда устала. Это не оправдание. Но мы действительно устали. Мы и московское «Динамо» провели максимальное количество матчей за это время. Мы завтра уезжаем в «Зеркальное» на один восстановительный день. Усталость накопилась, поэтому полезли ошибки. Первый звонок был в игре с «АТОМ-Курск», сейчас – второй. Надеюсь, до финала мы успеем восстановиться», – рассказал Кашин.

Напомним, «Ленинградка» одержала победу над «Тулицей» со счётом 3:2 (25:23, 13:25, 25:16, 22:25, 15:11).