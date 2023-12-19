Сергей Тетюхин — о матче с сыном: я боялся, что Паша испугается и сделает шаг назад

Олимпийский чемпион 2012 года, бывший волейболист «Белогорья» Сергей Тетюхин рассказал о совместном матче с сыном Павлом Тетюхиным против казанского «Зенита».

«Эта неординарная идея принадлежит Геннадию Яковлевичу Шипулину. Он уговорил меня выйти на матч чемпионата России против казанского «Зенита» вместе с сыном. Однако Паша наотрез отказался. Сказал: «Мне не нужны такие авансы, я еще не готов. А если опозорю фамилию?». Пришлось взять инициативу в свои руки моей супруге: «А если сыграть с отцом больше возможности не представится?» Паша согласился.

До игры увиделись с Владимиром Романовичем Алекно. Он отвел в сторонку и говорит: «Знаю, что Пашка выходит, хочешь поставлю второй состав?». Я ответил: «Ни в коем случае! Он должен прочувствовать всю полноту матча Суперлиги». Я боялся, что Паша испугается и сделает шаг назад. Но после нескольких ошибок (в него подавали, его блокировали), страха в глазах не увидел. Очень рад, что такая история произошла, что Паша выдержал психологический груз. Потому что в 16 лет выходить на площадку против топ-игроков очень не просто. Знаменательное событие! Мы благодарны Геннадию Яковлевичу, что он решил провести такой матч", — приводит слова Тетюхина пресс-служба «Югры-Самотлор».

Напомним, Павел Тетюхин и Сергей Тетюхин вместе сыграли против казанского «Зенита» в марте 2017 года.