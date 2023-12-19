Женская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 12-го тура

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Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 12-го тура предварительного этапа чемпионата России среди женских команд, который завершился 18 декабря.

В символическую команду вошли: доигровщицы Вера Костючик («Локомотив») и Светлана Гатина («Протон»), блокирующие Варвара Сергеева («Протон») и Ангелина Лазаренко («Динамо-Ак Барс»), диагональная Анастасия Гарелик («Ленинградка»), связующая Анастасия Ануфриенко («Динамо-Ак Барс»), либеро Валерия Перова («Ленинградка»). Тренером символической команды назначен Александр Кашин, возглавляющий «Ленинградку».

12-й тур женской Суперлиги прошёл с 16 по 18 декабря. По его итогам турнирную таблицу возглавляет московское «Динамо», второе место занимает «Ленинградка», третье – саратовский «Протон». В топ-6 так же входят «Динамо-Ак Барс», «Локомотив» и челябинский «Динамо Метар».