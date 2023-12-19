Сергей Тетюхин: два года провёл в Италии — больше желания поехать за границу не возникало

Олимпийский чемпион 2012 года, бывший волейболист «Белогорья» и «Пармы» Сергей Тетюхин вспомнил о своей спортивной карьере в Европе.

«Я играл за границей только в Италии – два года. Это не был побег из России, чтобы заработать денег. У Геннадия Яковлевича Шипулина родилась идея перед Олимпиадой в Сиднее отправить основных игроков «Белогорья» и сборной страны в Италию, где тогда был сильнейший чемпионат — чтобы лучше подготовились к Играм-2000. Два года там провёл, выступал за «Парму». Потом вернулся домой — и больше желания поехать за границу не возникало, хотя предложений от различных зарубежных клубов поступала масса. Не видел смысла. У нас до сих пор один из самых сильных чемпионатов, даже в ситуации, когда мы не участвуем в международных соревнованиях», — приводит слова Тетюхина пресс-служба «Югры-Самотлор».

Сергей Тетюхин выступал за «Парму» в период с 1999 по 2001 год. В Италии Тетюхин попал в страшную аварию — через две недели после того, как взял серебро Олимпиады в Сиднее. Сергей был за рулём, пошёл на обгон на узкой дороге и на встречной полосе столкнулся с другим автомобилем лоб в лоб.