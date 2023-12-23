Тренер «Ленинградки» извинился перед болельщиками после поражения в финале Кубка России

Главный тренер волейбольного клуба «Ленинградка» Александр Кашин оценил игру своей команды в финале Кубка России среди женских команд и принёс извинения болельщикам. Клуб из Санкт-Петербурга уступил московскому «Динамо» со счётом 0:3 (17:25, 20:25, 21:25).

«На самом деле, если посмотреть статистику, то мы проиграли в одном элементе. Этот элемент — атака. К сожалению, сегодня, кроме Юлии Кутюковой, никто из игроков похвастаться хорошим процентом в атаке не может. Для меня однозначно лучший игрок матча — это Анна Подкопаева. Она ничего не дала нам забить. У нас, к сожалению, основные игроки вышли играть с температурой: Анна Шевченко и Анастасия Чернова. И они сыграли очень хорошо. А те, кто должен был вести команду за собой — у них не получилось.

Это третий финал у нас в этом году. Мы постараемся реабилитироваться в чемпионате. Единственное, что меня сегодня радует — это болельщики. Было бы здорово, если бы они не только на финалах нас так поддерживали! Мы старались сделать для болельщиков праздник. Сегодня было очень уютно здесь играть. Весь зал был полон людьми. Спасибо им огромное, что нас поддерживали! Мы старались сделать праздник: выпустить атрибутику и форму девочек. Надеюсь, что и дальше мы будем организовывать такие праздники!

Более-менее нормальную игру показали только в третьей партии. Просим извинения. Будем исправляться», — рассказал Кашин после матча.