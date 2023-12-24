«Зенит-Казань» стал обладателем Кубка России по волейболу, обыграв московское «Динамо»
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Волейболисты казанского «Зенита» стали обладателями Кубка России в 12-й раз в истории и в третий подряд. В финале они обыграли московское «Динамо». Встреча закончилась со счётом 3:1 (28:26, 30:32, 25:17, 25:20).
Кубок России по волейболу. Финал.
«Динамо» (Москва) — «Зенит-Казань» — 1:3 (26:28, 32:30, 17:25, 20:25).
Бетсити Кубок России (м) . Финал
24 декабря 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Рейнсон, Шкулявичус, Баранов, Падо, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Костыленко, Касаткин, Цибульский, Сёмышев, Соколов, Зубов, Целищев, Данилов, Керминен, Лихошерстов
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Каштанов, Хлякин, Жогов
Бронзовыми призёрами Кубка России стали «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Локомотив-Новосибирск». Казанский «Зенит» является рекордсменом по победам в Кубке России, команда стала победителем соревнований в 12-й раз. Также на счету казанского клуба 11 побед в чемпионатах России, девять — в Суперкубке страны. «Зенит» шесть раз выигрывал Лигу чемпионов и один раз становился победителем клубного чемпионата мира.
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