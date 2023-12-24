Директор ЖВК «Динамо» Москва: если кто‑то хочет сместить клуб с Олимпа, учитесь у нас

Генеральный директор женского волейбольного клуба «Динамо» Москва Владимир Зиничев прокомментировал победу команды в финале Кубка России.

«Мы — команда, мы знаем, что нам нужно, за что мы боремся. И для достижения целей нам хватает сил, потому что мы чувствуем поддержку друг друга. Если кто‑то хочет сместить нас с победного Олимпа, ему нужно учиться у нас, а не у кого‑то ещё. Все те тренеры, игроки, которые хотят быть звёздами, они должны прийти к Наталии Гончаровой, к Наталье Перейре, Анне Подкопаевой, Евгении Старцевой, Ирине Капустиной и всем другим нашим игрокам и спросить: «А как вы это делаете?» И они им расскажут, как нужно любить игру, как тренироваться, чтобы выигрывать всё подряд. А я — просто генеральный директор, моё дело — организовать этот процесс. Я очень благодарен команде за эту победу! Думаю, президент нашего клуба, наши спонсоры разделяют мои чувства. Мы всегда верим в наших девчонок. В 2024 году у нас будет круглая дата — 20 лет с момента возрождения клуба. А за это время «Динамо» завоевало титулов гораздо больше, чем 20», — сказал Зиничев в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в финале Кубка России московское «Динамо» одержало победу над «Ленинградкой» со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:21). Девушки защитили титул чемпионок, добытый в прошлом году. Это шестая победа московского клуба в рамках Кубка России. Ранее они побеждали в 2009, 2011, 2013, 2018 и 2022 годах.