Волейболист «Динамо» Соколов — о финале КР: сегодня «Зенит» заслуженно выиграл кубок

Волейболист московского «Динамо» Цветан Соколов прокомментировал результат команды в финальном матче Кубка России.

«Спасибо всем болельщикам, которые пришли поддержать нас сегодня. Это очень много для нас значит. К сожалению, мы не смогли сделать для них новогодний подарок из хороших эмоций. Извините. Первые две партии мы боролись и хорошо играли. Последние две партии „Зенит“ рисковал на подаче и у них она получалось. Мы тоже рисковали, но у нас ничего не получалось. В современном волейболе бывает так, что у кого сильнее подача, тот выигрывает. И сегодня „Зенит“ заслуженно выиграл кубок», — сказал Соколов пресс-службе московского «Динамо».

Напомним, волейболисты казанского «Зенита» стали обладателями Кубка России в 12-й раз в истории и в третий подряд. В финале они обыграли московское «Динамо» со счётом 3:1 (28:26, 30:32, 25:17, 25:20).