Волейболист «Зенита» Волков — о победе в КР: мы шли к победе в Кубке в ущерб чемпионату

Волейболист казанского «Зенита» Дмитрий Волков прокомментировал победу команды в финальном матче Кубка России.

«Первые эмоции? Всё отлично, классно, круто. Побеждать, конечно, всегда приятно. От победы приятные ощущения. Мы шли долго к этому. Можно сказать, что в ущерб чемпионату в каких-то играх. Тяжело было и с Новосибирском (Локомотив) и сегодня. Классно, что всё закончилось так. Мы хорошо играли. Спасибо тренеру, что у него горло болело. Мне кажется, так даже лучше получилось», — приводит слова Волкова пресс-служба казанского «Зенита».

Напомним, волейболисты казанского «Зенита» стали обладателями Кубка России в 12-й раз в истории и в третий подряд. В финале они обыграли московское «Динамо» со счётом 3:1 (28:26, 30:32, 25:17, 25:20).