Волейболист молодёжной лиги сделал предложение девушке сразу после выигранного матча

Доигровщик волейбольного клуба «Нефтяник-УОР» (Оренбург) Александр Уразов трогательно завершил матч Молодёжной волейбольной лиги с «Белогорьем-2» (Белгород).

В конце встречи Уразов подбежал к трибуне и пригласил на площадку свою девушку, после чего сделал ей предложение на глазах у зрителей и партнёров по команде. На предложение Уразова девушка ответила согласием. Видео с трогательным моментом размещено в официальном телеграм-канале Всероссийской федерации волейбола.

Матч Молодёжной лиги между командами «Нефтяник-УОР» и «Белогорье-2» завершился победой оренбуржцев со счётом 3:0 (28:26, 25:19, 25:18).