Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Минчанка — Динамо-Метар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

В «Уралочке» заявили, что Николай Карполь остаётся главой клуба после назначения внука

В «Уралочке» заявили, что Николай Карполь остаётся главой клуба после назначения внука
Комментарии

Пресс-служба волейбольного клуба «Уралочка» прокомментировала новость о назначении внука Николая Карполя Михаила на должность главного тренера «Уралочки-НТМК».

«У нас структура клуба называется ВК «Уралочка», в которой главным тренером является и будет являться Николай Васильевич Карполь — он жив, здоров, и работает.

У «Уралочки» две команды. Основная команда — «Уралочка-НТМК», выступающая в Суперлиге. Именно её сейчас возглавил Михаил Карполь. Также есть дубль, который называется «Уралочка-2», — там свой тренер. Николай Васильевич является руководителем клуба. То есть он контролирует главных тренеров обеих команд», — заявили в пресс-службе «Уралочки-НТМК» корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android