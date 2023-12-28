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Мусэрский набрал 38 очков в первом матче после клубного чемпионата мира — 2023

Российский диагональный Дмитрий Мусэрский, выступающий за клуб «Сантори Санбёрдс», набрал 38 очков в первом после завершения клубного чемпионата мира матче Высшей лиги Японии. Команда россиянина уступила клубу «Нагоя» со счётом 2:3 (25:20, 27:25, 24:26, 22:25, 12:15).

В ответном матче, который прошёл на следующий день, «Сантори Санбёрдс» реабилитировался, одержав победу со счётом 3:0 (25:20, 26:24, 25:19). Дмитрий Мусэрский набрал 16 очков.

«Сантори Санбёрдс» занимает вторую строчку в турнирной таблице Высшей лиги Японии, «Нагоя» – четвёртую. Следующий матч команды Мусэрского состоится 29 декабря. На выезде клуб сыграет против «Токио Грейт Бирс», который занимает восьмую строчку в таблице.

Напомним, «Сантори Санбёрдс» завоевал бронзовые медали на прошедшем в Индии клубном чемпионате мира – 2023. Дмитрий Мусэрский стал лучшим бомбардиром турнира и вошёл в символическую сборную.