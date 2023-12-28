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Бернардиньо вернётся на пост главного тренера мужской сборной Бразилии

Бернардиньо вернётся на пост главного тренера мужской сборной Бразилии
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64-летний бразильский специалист Бернардо Резенде, также известный как Бернардиньо, в 2024 году вернётся на пост главного тренера мужской сборной Бразилии по волейболу после семилетнего перерыва. Под его руководством национальная команда выступит в Лиге наций и на Олимпийских играх в Париже.

С 1994 по 2000 год Резенде возглавлял женскую сборную Бразилии. Команда дважды становилась бронзовым призёром Олимпийских игр (1996, 2000). В 2001 году специалист заступил на пост главного тренера мужской сборной. Всего через год он привёл бразильцев к первой победе на чемпионате мира, после этого команда выиграла ещё два золота – в 2006 и 2010 годах. В 2004 и 2016 годах бразильцы становились чемпионами Олимпийских игр, а в 2008 и 2012 годах выиграли серебро.

Бернардиньо покинул свой пост в начале 2017 года, а после Игр в Токио возглавил мужскую сборную Франции. Однако уже в марте 2022 года он подал в отставку по семейным обстоятельствам. Контракт с бразильским тренером был рассчитан до Олимпиады-2024 в Париже.

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