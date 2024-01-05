Чемпионат России по волейболу среди женщин: результаты матчей 14-го тура

Вчера, 4 января, завершился 14-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Волейбол. Суперлига. Женщины. Предварительный этап. 14-й тур
«Уралочка-НТМК» — «Локомотив» (Калининград) — 0:3 (18:25; 16:25; 17:25).
«Минчанка» — «Динамо-АК Барс» — 0:3 (17:25, 17:25, 16:25).
«Динамо» (Краснодар) — «Тулица» — 2:3 (30:28, 25:22, 21:25, 23:25, 14:16).
«Енисей» — «Ленинградка» — 1:3 (27:29, 25:22, 17:25, 18:25).
«Заречье-Одинцово» — «Динамо-Метар» — 1:3 (23:25, 14:25, 25:16, 25:27).
«Атом-Курск» — «Динамо» (Москва) — 0:3 (20:25, 24:26, 15:25).
После 14-го тура в первенстве лидирует московское «Динамо», набрав 41 очко. Второе место занимает «Ленинградка» (34 очка).