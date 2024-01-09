Федоровцева назвала лучшую волейболистку мира и России по итогам 2023 года

Россиянка Арина Федоровцева, выступающая за стамбульский волейбольный клуб «Фенербахче», назвала лучшую волейболистку мира и России в 2023 году.

«Лучшая волейболистка мира в 2023 году? Однозначно Мелисса Варгас. Она очень талантливая волейболистка. Я очень рада за Мелиссу. Она так органично влилась в сборную Турции и уже добилась большого успеха с этой командой.

В России отмечу игру Ирины Капустиной в московском «Динамо». После перехода из «Липецка» в «Динамо» она добилась ощутимого прогресса, здорово влилась в эту команду. Вика Пушина тоже впечатляет своей игрой», — сказала Федоровцева в интервью «Матч ТВ».

Арина Федоровцева родилась в семье олимпийского чемпиона 2004 года по академической гребле Сергея Федоровцева и призёра чемпионата мира Екатерины Федоровцевой.