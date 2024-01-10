Павел Тетюхин — о серии поражений «Белогорья»: мы попали в какую-то яму

Капитан волейбольного клуба «Белогорье» (Белгород) Павел Тетюхин оценил игру своей команды после серии поражений в рамках мужской Суперлиги сезона-2023/2024.

«Не хватило нашей концентрации в концовках и уверенной игры, которая куда-то пропала. Уже не первый матч такое происходит. Мы проигрываем в концовках соперникам, которые находятся близко к нам в таблице. Наверное, попали в какую-то яму. Тяжело вспомнить за последние два года, когда мы были в такой серии поражений. Наверное, это часть такого пути непростого. Будем обязательно выбираться из этого все вместе.

Не буду лукавить – играем мы плохо. Никто не удовлетворён игрой и результатом. Такой игрой мы радуем только наших соперников. Все понимают, что нужно менять ситуацию в ближайшее время. Хочется извиниться перед болельщиками. Они серьёзно нас поддерживают, но пока что мы не оправдываем их ожидания.

Про судейство ничего не буду говорить. Какой-то злой рок нас преследует весь сезон. Уже не первый протокол мы подаём в этом сезоне. Но не думаю, что в этом заключалась суть игры. Мы сами отдали инициативу сопернику и позволили ему хорошо играть. «Енисей» был заряжен, бился, болельщики поддерживали. А мы будем работать и исправлять ситуацию, и как можно быстрее выходить из этой ямы», – передаёт слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, 8 января в рамках 15-го тура мужской Суперлиги белгородцы уступили красноярскому «Енисею» со счётом 2:3 (25:17, 23:25, 25:18, 20:25, 7:15). Это третье поражение команды подряд.