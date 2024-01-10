Евгения Старцева высказалась о критике в адрес спортсменов из-за компенсации ОКР

Чемпионка мира 2010 года в Японии, победительница чемпионата Европы-2015 в Нидерландах и Бельгии, волейболистка московского “Динамо” Евгения Старцева ответила на критику российских спортсменов, связанную с компенсационными выплатами Олимпийского комитета России тем атлетам, которые не смогут принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Ну, они так решили. Я получила письмо об этом. Не то, чтобы я удивилась. Это не загладит того, что мы не сможем поехать на Олимпиаду. Это факт. Деньги не помогут в этом вопросе. Не знаю: уместна ли здесь критика или нет.

На что потрачу? Думаю, найду применение. Это решаемый вопрос», – сказала Старцева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полное интервью с Евгенией Старцевой на “Чемпионате” можно прочитать сегодня.