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Петров назвал две команды, которые поборются за победу в мужской Суперлиге

Петров назвал две команды, которые поборются за победу в мужской Суперлиге
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Экс-тренер молодёжных команд новосибирского «Локомотива» и «Белогорья» Андрей Петров порассуждал, у какой из команд российской Суперлиги больше шансов на победу в чемпионате.

«Локомотив» не один год планомерно шёл к тому, чтобы стать элитной командой. Это хорошая менеджерская и тренерская работа. Сейчас у Новосибирска сильнейшая в чемпионате пара первых темпов: Ильяс Куркаев – Дмитрий Лызик. «Локомотив» – команда, за которую хочется болеть. В целом «Локомотиву» очень важно завершить регулярку как можно выше. Это домашняя команда. Казань я считаю теневым лидером. Да, они пробуксовали на старте, но в целом более сбалансированная команда, чем «Локомотив», за счёт линии доигровщиков и диагональных. Но при этом Казани не хватает более быстрых первых темпов», — сказал Петров в интервью «БИЗНЕС Online Спорт».

Напомним, лидером мужской Суперлиги является новосибирский «Локомотив», который одержал уже 11 побед подряд в рамках нынешнего сезона. Казанский «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.

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