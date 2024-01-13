Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спарта — Динамо-Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

ЖВК «Енисей» потерпел седьмое поражение подряд в Суперлиге

ЖВК «Енисей» потерпел седьмое поражение подряд в Суперлиге
Комментарии

Женский волейбольный клуб «Енисей» (Красноярск) потерпел поражение в матче 16-го тура PARI Суперлиги чемпионата России по волейболу сезона-2023/2024.

Соперницами команды из Красноярска были волейболистки Краснодарского «Динамо». Встреча, прошедшая на площадке «Енисея», завершилась победой гостей со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21).

Для клуба из Краснодара эта победа стала второй подряд, ранее волейболистками «Динамо» был обыгран «Атом-Курск». А вот для «Енисея» поражение в 16-м туре стало седьмым подряд. Неудачная серия началась 29 ноября 2023 года. Тогда в домашнем матче красноярские волейболистки уступили «Динамо» из Москвы. Всего на счету «Енисея» пять побед и 11 поражений, команда занимает девятое место в турнирной таблице.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android