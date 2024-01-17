Болгарин Карягин прибыл в расположение «Локомотива» вместо серба Атанасьевича

21-летний болгарский доигровщик Денис Карягин пополнил состав новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» и уже прибыл в расположение команды. Об этом клуб сообщил в своём телеграм-канале.

Свою профессиональную карьеру Карягин начал в болгарском клубе «Нефтохимик», за который выступал в течение трёх сезонов (2018/2019 – 2020/2021), в сезоне-2021/2022 он представлял итальянскую «Монцу». Следующий сезон болгарин начал в польской «Заксе», а закончил во французской «Тулузе», где играл до перехода в новосибирский «Локомотив».

Карягин – третий болгарин в составе железнодорожников. Помимо главного тренера Пламена Константинова, который также возглавляет национальную команду Болгарии, за «Локомотив» играет Мартин Атанасов.

Ожидалось, что в начале 2024 года новосибирский клуб пополнит не Карягин, а сербский диагональный Александр Атанасьевич. Волейболист должен был присоединится к «Локомотиву» после завершения сезона в чемпионате Китая, однако предварительная договорённость сорвалась.