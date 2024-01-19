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Тренер «Динамо» Брянский похвалил своих подопечных после поражения от казанского «Зенита»

Тренер «Динамо» Брянский похвалил своих подопечных после поражения от казанского «Зенита»
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Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал поражение от казанского «Зенита» в матче 17-го тура мужской Суперлиги. Встреча закончилась со счётом 3:0.

«Несмотря на итоговый счёт в матче, я бы сказал, что на площадке находились равные команды, но при этом мы были не в оптимальном составе. Мы проседали в определенной зоне атаки, но хотел бы похвалить парней за их бойцовские качества. Несмотря на сложности, с которыми мы столкнулись, игра была интересной, захватывающей для зрителей и, как говорится, не по счёту. На той стороне стоит опытный и искушенный соперник, который читает моменты, но здесь я еще раз хотел бы сказать, что упрекнуть парней не в чем. На площадке стояла настоящая команда, настоящая семья», — приводит слова Брянского пресс-служба ВК «Динамо-Москва».

Московское «Динамо» занимает третье место в таблице Суперлиги. Лидером чемпионата является новосибирский «Локомотив».

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