Матч «Динамо-Ак Барс» — «Уралочка-НТМК» отменён в связи с неприбытием второй команды

Матч 17-го тура женской Суперлиги по волейболу, в котором в субботу, 20 января, должны были встретиться «Динамо-Ак Барс» и «Уралочка-НТМК», отменён, сообщает пресс-служба «Динамо». Причиной стало неприбытие екатеринбургской команды в Казань, где игра должна была состояться.

«Уралочка-НТМК» в своих социальных сетях сообщила, что команда не смогла прибыть в город проведения матча из-за погодных условий и отмены множества рейсов в аэропорту Казани.

Решение о переносе встречи на иную дату или о присуждении «Уралочке-НТМК» технического поражения из-за неявки пока не принято.

Отметим, что сейчас команда из Екатеринбурга занимает 10-е место в таблице Суперлиги, имея на своём счету 15 очков. «Динамо-Ак Барс» идёт третьим: оно записало на свой счёт 36 очков.