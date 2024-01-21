Казанский «Зенит» обыграл «Локомотив» в центральном матче тура мужской Суперлиги

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В воскресенье, 21 января, продолжился 18-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. В центральном матче тура казанский «Зенит» на домашней площадке одолел новосибирский «Локомотив». Встреча закончилась со счётом 3:1 (25:23, 25:23, 27:29, 28:26) в пользу подопечных Алексея Вербова.

21 января, воскресенье, чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги, результаты матчей:

«Енисей» (Красноярск) — «АСК» (Нижний Новгород) — 3:0 (25:23, 25:14, 25:20)

«Югра Самотлор» (Нижневартовск) — «Белогорье» (Белгород) — 1:3 (25:21, 17:25, 13:25, 21:25)

«Шахтёр» (Солигорск) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (24:26, 22:25, 19:25)

«Зенит-Казань» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:1 (25:23, 25:23, 27:29, 28:26)

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Факел» (Новый Уренгой) — 1:3 (20:25, 18:25, 25:21, 27:29)

Отметим, казанский «Зенит» догнал ранее лидировавший в таблице «Локомотив». У обеих команд по 46 очков после 18-и сыгранных туров.