Тренер «Зенита» Вербов — о победе над «Локомотивом»: мы должны играть лучше

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу своих подопечных над новосибирским «Локомотивом» в рамках 18-го тура мужского чемпионата России по волейболу. Встреча закончилась со счётом 3:1 (25:23, 25:23, 27:29, 28:26).

«Думаю, зрителям понравилась напряженная борьба, но в плане качества волейбола это была не лучшая игра с обеих сторон. Мы играли нечисто, глупые мячи валились. До четвёртой партии мы с позитивного приёма выше 40% в атаке не поднимались. Их ошибки на подаче в первых партиях помогли нам выиграть. А если они в следующий раз не допустят эти ошибки? Мы должны играть лучше, особенно в лёгких ситуациях», — приводит слова Вербова пресс-служба казанского «Зенита».

Напомним, казанский «Зенит» догнал ранее лидировавший в таблице «Локомотив». У обеих команд по 46 очков после 18 сыгранных туров.