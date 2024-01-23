Экс-тренера сборной России Саммельвуо уволили с поста главного тренера польской «Заксы»

Польский клуб «Закса» отправил в отставку финского специалиста Туомаса Саммельвуо, занимавшего пост главного тренера команды с 2022 года. Отстранение связано с неудовлетворительными результатами в текущем сезоне.

В сезоне-2022/2023 «Закса» выиграла Лигу чемпионов, завоевала Кубок Польши и стала второй в национальном чемпионате. В текущем сезоне команда проиграла в 9 из 17 проведённых матчей в рамках польского чемпионата и расположилась на девятой строчке турнирной таблицы – вне зоны плей-офф, а также не попала в розыгрыш Кубка Польши. В Лиге чемпионов «Заксе» удалось победить только в половине проведённых игр, что не позволило команде напрямую выйти в 1/4 финала.

«Результаты существенно отличаются от целей, поставленных перед сезоном», – сообщается на официальном сайте польского клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Адам Свачина, который присоединился к тренерскому составу в 2019 году.

Напомним, Туомас Саммельвуо с марта 2019 по май 2022 года возглавлял мужскую сборную России по волейболу. За это время сборная выиграла Лигу наций и серебро Олимпиады. Финский специалист также руководил кемеровским «Кузбассом» с 2016 по 2019 год и питерским «Зенитом» с 2019 по 2022 год.