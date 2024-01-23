Мужская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 18-го тура

Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 18-го тура предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд, который завершился 22 января.

В символическую команду вошли: доигровщики Антон Семышев («Динамо» Москва) и Илья Сподобец («Нефтяник»), блокирующие Антон Максимов («Енисей») и Георгий Заболотников («Белогорье»), диагональный Максим Михайлов («Зенит-Казань»), связующий Сергей Гранкин («Факел»), либеро Сантьяго Данани («Факел»). MVP тура признан Роман Пакшин из кемеровского «Кузбасса». Тренером символической команды назначен Павел Борщ, возглавляющий оренбургский «Нефтяник».

18-й тур мужской Суперлиги прошёл с 20 по 22 января. По его итогам турнирную таблицу возглавил «Зенит-Казань», на второе место переместился новосибирский «Локомотив», третье место у московского «Динамо». В топ-6 так же входят «Динамо-ЛО», «Белогорье» и «Кузбасс».