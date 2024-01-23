Лига чемпионов по волейболу среди женщин: расписание матчей 1/8 финала

30 января стартует 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 среди женщин. В нём сыграют команды, занявшие вторые места в своих группах на предыдущем этапе («Вакыфбанк», «Экзачибаши», «Прометей», «Альянс МТВ», «Потсдам»), а также один лучший клуб, занявший третье место («Жешув»).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 1/8 финала.

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины

1/8 финала

30 января, вторник

22:30 мск. «Жешув» (Польша) – «Вакыфбанк» (Турция)

1 февраля, четверг

19:00 мск. «Прометей» (Украина) – «Экзачибаши» (Турция)

21:00 мск. «Альянс МТВ» (Германия) – «Потсдам» (Германия)

7 февраля, среда

17:00 мск. «Экзачибаши» (Турция) – «Прометей» (Украина)

21:00 мск. «Потсдам» (Германия) – «Альянс МТВ» (Германия)

8 февраля, четверг

19:30 мск. «Вакыфбанк» (Турция) – «Жешув» (Польша)

Напомним, что в плей-офф Лиги чемпионов сыграют сразу три россиянки. Турецкий клуб «Фенербахче», в составе которого выступают Арина Федоровцева и Ирина Фетисова, напрямую отобрался в 1/4 финала с первого места в своей группе. Турецкий «Экзачибаши», где играет Ирина Воронкова, начнёт с 1/8 финала.

Отметим, что в 1/4 финала также вышел итальянский клуб «Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который выступает бывшая россиянка Екатерина Антропова.