Кристенсон: я начал делать это и говорить, что мы змеи. Теперь так делают многие

Связующий волейбольного клуба «Зенит-Казань» американец Майка Кристенсон рассказал, откуда взялись жесты, которые исполняет его команда.

Права на видео принадлежат ВФВ. Посмотреть видео можно на YouTube-канале VC Zenit-Kazan.

«Есть старый американский комедийный фильм под названием «Вышибалы» с Беном Стиллером. Они играют в эту игру, мы выросли, играя в неё в Соединённых Штатах. Вы бросаете мяч, попадаете в кого-то, и игрок вылетает из игры. Был снят фильм про эту игру: есть профессиональные команды и команды плохих парней «Фиолетовые кобры». У них было что-то вроде танца.

Я отправил его парням, потому что они не слышали про этот фильм. Но я начал делать это и говорить о том, что мы змеи и всё такое. Теперь так делают многие», – рассказал на официальном YouTube-канале клуба Майка Кристенсон.