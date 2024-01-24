Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Кристенсон: я начал делать это и говорить, что мы змеи. Теперь так делают многие

Кристенсон: я начал делать это и говорить, что мы змеи. Теперь так делают многие
Аудио-версия:
Комментарии

Связующий волейбольного клуба «Зенит-Казань» американец Майка Кристенсон рассказал, откуда взялись жесты, которые исполняет его команда.

Права на видео принадлежат ВФВ. Посмотреть видео можно на YouTube-канале VC Zenit-Kazan.

«Есть старый американский комедийный фильм под названием «Вышибалы» с Беном Стиллером. Они играют в эту игру, мы выросли, играя в неё в Соединённых Штатах. Вы бросаете мяч, попадаете в кого-то, и игрок вылетает из игры. Был снят фильм про эту игру: есть профессиональные команды и команды плохих парней «Фиолетовые кобры». У них было что-то вроде танца.

Я отправил его парням, потому что они не слышали про этот фильм. Но я начал делать это и говорить о том, что мы змеи и всё такое. Теперь так делают многие», – рассказал на официальном YouTube-канале клуба Майка Кристенсон.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android