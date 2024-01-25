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Самойленко — о переходе в ПАОК: хочу получать удовольствие от волейбола

Самойленко — о переходе в ПАОК: хочу получать удовольствие от волейбола
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Российский волейболист, блокирующий ПАОКа Алексей Самойленко рассказал, почему решил продолжить карьеру в чемпионате Греции.

«По финансовым условиям плюс-минус одинаково. Но здесь совсем другая атмосфера в коллективе. Я хочу получать удовольствие от волейбола, а не тратить нервы. Тем более физически сейчас чувствую себя отлично. Да что там, я в 25 лет себя так хорошо не чувствовал, как сейчас», — приводит слова Самойленко в интервью «БИЗНЕС Online Спорт».

Напомним, Алексей начал текущий сезон в составе оренбургского «Нефтяника». В январе 2024 года стало известно, что он продолжит карьеру в греческом ПАОК. Россиянин успел выиграть в составе команды Суперкубок Греции. В финальном матче он набрал 11 очков, реализовав пять атак и поставив шесть блоков.

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