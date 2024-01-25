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Итальянскую «Монцу» могут дисквалифицировать из Кубка вызова по волейболу

Итальянскую «Монцу» могут дисквалифицировать из Кубка вызова по волейболу
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Болгарский клуб «Левски» после поражения от «Монцы» (0:3, 0:3) в четвертьфинале Кубка вызова подал жалобу в Европейскую конфедерацию волейбола (ЕКВ) из-за участия в обоих матчах словенского диагонального итальянской команды Ника Муяновича, сообщает Sportal.bg.

По регламенту ЕКВ волейболист по ходу одного сезона может играть в еврокубках только за одну команду. Муянович в нынешнем сезоне уже играл в Кубке вызова за другую команду. В составе словенского «Кальцита» он выходил на площадку в матчах 1/32 финала против норвежского «Викинга».

Отметим, ранее жалобу на «Монцу» подал предыдущий клуб Муяновича — «Кальцит», который считает трансфер незаконным, так как игрок ушёл, несмотря на действующий контракт.

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