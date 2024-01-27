«Локомотив» Новосибирск обыграл «Динамо» Москва, совершив камбэк с 0:2 по сетам

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» Новосибирск одержал победу над «Динамо» Москва на домашней площадке в рамках 19-го тура Суперлиги, совершив камбэк с 0:2 по сетам. Встреча, проходившая сегодня, 27 января, завершилась со счётом 3:2 (26:28, 17:25, 25:22, 25:17, 15:12).

Отметим, что сейчас «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги: на счету команды 48 очков, она уступает одно очко лидеру соревнований «Зениту-Казань». Московское «Динамо», в свою очередь, идёт на третьей строчке, имея в активе 45 очков.

В 20-м туре Суперлиги «Локомотив» сыграет с «Шахтёром» из Солигорска, встреча пройдёт в Минске (Беларусь). «Динамо» ждёт встреча на домашней площадке с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.