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Локомотив — Динамо-Метар. Прямая трансляция
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«Локомотив» Новосибирск обыграл «Динамо» Москва, совершив камбэк с 0:2 по сетам

«Локомотив» Новосибирск обыграл «Динамо» Москва, совершив камбэк с 0:2 по сетам
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Мужской волейбольный клуб «Локомотив» Новосибирск одержал победу над «Динамо» Москва на домашней площадке в рамках 19-го тура Суперлиги, совершив камбэк с 0:2 по сетам. Встреча, проходившая сегодня, 27 января, завершилась со счётом 3:2 (26:28, 17:25, 25:22, 25:17, 15:12).

Отметим, что сейчас «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги: на счету команды 48 очков, она уступает одно очко лидеру соревнований «Зениту-Казань». Московское «Динамо», в свою очередь, идёт на третьей строчке, имея в активе 45 очков.

В 20-м туре Суперлиги «Локомотив» сыграет с «Шахтёром» из Солигорска, встреча пройдёт в Минске (Беларусь). «Динамо» ждёт встреча на домашней площадке с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 19-й тур
27 января 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Тисевич, Атанасов, Абаев, Савин, Бражнюк, Круглов, Лызик, Казаченков, Карягин, Куркаев, Курбанов, Костадинов
Динамо М: Власов, Панков, Шкулявичус, Баранов, Падо, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Костыленко, Сёмышев, Соколов, Зубов, Керминен
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