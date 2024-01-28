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Константинов назвал «зелёными» игроков «Локомотива» после победы над московским «Динамо»

Константинов назвал «зелёными» игроков «Локомотива» после победы над московским «Динамо»
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Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Новосибирска Пламен Константинов после победы в матче против московского «Динамо» в рамках 19-го тура мужской Суперлиги оценил игру своей команды.

«Непростой матч. Несколько частей матча – абсолютно разных. В первой партии огромное количество своих ошибок в доигровке, потом во втором сете всё ещё думали о старте. Очень глубоко и долго думали, что проснулись – уже плюс десять у «Динамо». Нельзя такого допускать. Это наша неопытность, мы – «зелёные». Еще не умеем входить в такие игры, нужно знать, как их играть. Потом уже лучшая часть матча – мы почувствовали момент в третьей партии и воспользовались возможностью. В тяжёлой ситуации проявили характер. Простых матчей в первой четвёрке не бывает, любая победа – двойная», – передаёт слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, новосибирский «Локомотив» в домашнем матче обыграл московское «Динамо» со счётом 3:2 (26:28, 17:25, 25:22, 25:17, 15:12).

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