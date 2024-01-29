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Женская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 18-го тура

Женская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 18-го тура
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Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 18-го тура предварительного этапа чемпионата России среди женских команд, который завершился 28 января.

В символическую команду вошли доигровщицы Елена Пьетрини («Динамо-Ак Барс») и Елизавета Мазина («Енисей»), блокирующие Ангелина Лазаренко («Динамо-Ак Барс») и Мина Попович («Локомотив»), диагональная Эбрар Каракурт («Локомотив»), связующая Мария Смеленко («Протон»), либеро Анна Подкопаева («Динамо»). MVP тура признана Анастасия Гарелик из «Ленинградки». Тренером символической команды назначен Зоран Терзич, возглавляющий «Динамо-Ак Барс» из Казани.

После 18 туров женской Суперлиги турнирную таблицу возглавляют волейболистки московского «Динамо».

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