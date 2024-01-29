Георгий Монздолевский назвал самый запоминающийся матч в карьере

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Георгий Мондзолевский назвал самый запоминающийся матч в жизни.

«Из Олимпиады 1964 года одна игра запомнилась. Она мне снится до сих пор — это поражение команде Японии. Казалось бы, в преддверии Олимпийских игр всё шло прекрасно, мы выиграли два чемпионата мира – правда, была неудачная Европа в 1963 году, после чего смена тренерского состава, пришел Клещёв и так далее и тому подобное. Но проиграть Японии! С которой мы встречались ежегодно в Москве, они также приглашали нас к себе, мы ездили в Японию в течение пяти лет! И мы регулярно их обыгрывали. Регулярно! И вот Олимпиада что значит! Непредсказуемые соревнования! Это зрители, которые болеют в одну сторону, это подъём хозяев – что они там творили, особенно в защите, передать трудно! Проиграли. Но выстояли мы, выстояли. Нужно было в последней встрече одолевать чехов, что у нас получилось, 3:0.

Победная? Ну, финальные встречи, когда ты их выигрываешь, понимаешь, что сейчас тебе подниматься на пьедестал почёта…

В Мехико играли на высокогорье, да. Но подготовку-то мы проходили тоже в горах Армении, в Цахкадзоре. Хотя и всё равно было тяжело. Совершенно неожиданной для меня оказалась вторая Олимпиада. Чесноков, Буробин – ушли, решили завязать с волейболом большим, и я к этой группе присоединился, был настроен на то, что нужно работу подыскивать. И неожиданно ко мне обратился Гиви Александрович. Как ты смотришь на то, чтобы немножко помочь? После неудачного чемпионата Европы обвинили связок. Он мне и говорит, может, ты снова того? Будешь тренироваться сам, по своему плану, никто тебя насиловать не будет, ничего. «Не знаю, говорю, Гиви Александрович, надо подумать». Супруга была против: «Хватит, сколько можно!». Но… я ответил: «Давай, попробую»», — приводит слова Мондзолевского сайт Всероссийской федерации волейбола.

Напомним, Георгий Мондзолевский является победителем Олимпийских игр в Токио (1964) и Мехико (1968), победителем чемпионатов мира 1960 и 1962 годов и бронзовым призёром мирового первенства по волейболу 1956 года, а также обладателем золота чемпионата Европы 1967 года и бронзовым призёром европейских турниров 1958 и 1963 годов в составе сборной СССР.