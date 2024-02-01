«Я чувствую себя счастливым». Китайский доигровщик «Белогорья» Цзининь — о жизни в России

Доигровщик сборной Китая и «Белогорья» Чжан Цзининь рассказал о впечатлениях от переезда в Россию. Волейболист заявил, что счастлив находиться в стране.

«Пока я жил в Китае, до этого момента ни разу не был в России. Я не имел представления о том, что это за страна. Но когда приехал сюда, понял, насколько тут здорово! Очень много красивых городов. В каждом из городов, что мы успели посетить, ребята берут меня с собой, чтобы показать город, достопримечательности. Здесь мне очень нравится снег. Я люблю снег, но его так много. Я иду по улице, а снег попадает мне в обувь. У себя на Родине я такого не встречал. Но всё же в России я чувствую себя счастливым», — приводит слова Цзининя пресс-служба «Белогорья».