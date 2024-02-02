«Экзачибаши», за который выступает Воронкова, разгромил «Прометей» в матче Лиги Чемпионов

1 февраля состоялись два матча 1/8 финала женской Лиги чемпионов. Украинский «Прометей» уступил «Экзачибаши», за который выступает российская волейболистка Ирина Воронкова. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:15, 25:13, 25,16) в пользу турецкой команды. В другой встрече дня волейболистки «Альянс Воллей» обыграли «Потсдам». Матч закончился со счётом 3:0 (25:18, 27:25, 25:18). Две ответные встречи состоятся 7 февраля.

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выступают сразу три россиянки. Турецкий клуб «Фенербахче», в составе которого играют Арина Федоровцева и Ирина Фетисова, напрямую отобрался в 1/4 финала с первого места в своей группе.

Отметим, что в 1/4 финала вышел также итальянский клуб «Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который выступает бывшая россиянка Екатерина Антропова.