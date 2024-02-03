Волейболистки московского «Динамо» одолели «Ленинградку» в матче лидеров Суперлиги

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Сегодня, 3 февраля, матчем московского «Динамо» и «Ленинградки» продолжился 19-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. Игра лидеров чемпионата завершилась победой «Динамо» со счётом 3:2 (25:18, 23:25, 25:22, 22:25, 15:8).

Москвички выиграли 17-й матч в розыгрыше Суперлиги сезона-2023/2024 и продолжают лидировать в турнирной таблице. «Ленинградка» одержала 16 побед в чемпионате и расположилась на втором месте.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Предварительный этап. 12-й тур

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) 2:3 (18:25, 25:23, 22:25, 25:22, 8:15).

Отметим, что в нынешнем сезоне волейболистки из «Динамо» (Москва) также стали обладательницами Кубка столетия и Суперкубка.